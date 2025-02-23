Кримінал

Вбивство дворічної дівчинки на Полтавщині: поліція затримала підозрюваного
23 Лютого 2025 20:39
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Поліція Полтавщини затримала чоловіка, причетного до вбивства дворічної дівчинки / Фото Поліція Полтавської області
Поліція Полтавщини затримала чоловіка, причетного до вбивства дворічної дівчинки / Фото Поліція Полтавської області

Поліція Полтавщини затримала чоловіка, причетного до жорстокого вбивства дворічної дівчинки, яка зникла 22 лютого у селищі Решетилівка.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, після отримання повідомлення про зникнення дитини на її пошуки залучили максимальну кількість особового складу поліції, громадськість, кінологів зі службовими собаками та криміналістичну лабораторію.

Правоохоронці перевіряли вулиці, провулки, здійснювали подвірні обходи та відпрацьовували всі можливі версії, включно з викраденням та вбивством.

«У ході оперативно-розшукових заходів ми встановили, що до зникнення дитини причетний 27-річний співмешканець її матері. Під час ретельного огляду домоволодіння слідчі та оперативники виявили приховане тіло дівчинки в одній із господарчих будівель. На тілі були сліди насильницької смерті. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою», – зазначив Рогачов.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції Полтавщини розслідує кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.


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