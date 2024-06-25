Суспільство

Вбиту у Німеччині 9-річну українку поховали на рідній Дніпропетровщині
25 Червня 2024 18:44
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вбивство, діти
Павлограді на Дніпропетровщині прощаються із загиблою в Німеччині 9-річною Валерією Гудзенко / Фото: Суспільне

У Павлограді на Дніпропетровщині поховали вбиту у Німеччині 9-річну Валерією Гудзенко.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Попрощатися з Валерією прийшли близько сотні людей. Вони принесли квіти, свічки та м’які іграшки. Батько дівчинки Роман розповів, що його донька мріяла стати лікаркою, щоб допомагати людям.

“Вона була настільки життєрадісна, в усьому. У неї не було поганих днів. Дощ, сніг, усе було по кайфу. Я досі в це не вірю… Я розумію, що це так, але не вірю”, — сказав він.

За словами батька, Валерія виїхала до Європи з мамою на початку повномасштабної війни, але хотіла повернутися додому. Тому він вирішив поховати доньку у рідному Павлограді.

3 червня в німецькому місті Дебельн у федеральній землі Саксонія дорогою до школи зникла 9-річна дівчинка Валерія.

Більш ніж через тиждень пошуків у лісі неподалік міста Дебельн знайшли тіло дитини. Його виявили приблизно за три кілометри від будинку сім’ї Валерії.

У поліції розслідують убивство. Видання BILD повідомляє про те, що до уваги слідства потрапили двоє чоловіків, з якими могла бути знайома матір дитини. Перший — уродженець Молдови, у якого раніше були стосунки з 33-річною матір’ю Валерії. Другий — 50-річний біженець з України. Він був сусідом родини дівчинки.


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