Суспільство

Ватикан виключив ймовірність візиту Папи до Москви

20 Березня 2024 18:47
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Папа Римський
Папа Римський Франциск / Getty Images

У Ватикані спростували інформацію ЗМІ про ймовірний візит Папи Римського Франциска до Москви у червні.

Про це повідомило католицьке інформагентство Австрії Kathpress.

“Це не відповідає дійсності”, – прокоментував відповідні повідомлення речник Ватикану Маттео Бруні, відповідаючи на запитання журналістів.

Реакція Ватикану зі спростуванням можливої поїздки Папи до Росії надійшла “незвично швидко”. Раніше про плани повідомив французький новинний портал “Intelligence online”. Згідно з його інформацією, посол РФ при Святому Престолі Іван Солтановський запросив Папу до Москви і Франциск погодився на візит у червні цього року.

Папу вже кілька разів запрошували здійснити візит до України після початку повномасштабного вторгнення РФ два роки тому, “Франциск виявляв принципову готовність, але лише якщо разом з візитом до Москви”.


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