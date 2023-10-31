Вартість нафти Brent суттєво зросла

Після трьох тижневого мінімуму, ціни на нафту починають плавно зростати вранці вівторка, 31 жовтня, з Brent досягаючи $87,8 за барель.

Про це інформує Enkorr.

Грудневі ф’ючерси на Brent на біржі ICE Futures в Лондоні були оцінені в $87,81 за барель, це на $0,36 (0,41%) більше, ніж показник на закриття попередньої сесії. У понеділок вартість цих контрактів знизилася на $3,03 (3,4%) – до $87,45 за барель.

На електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX), грудневі ф’ючерси на нафту WTI зросли на $0,47 (0,57%) і досягли $82,78 за барель. Попередня сесія завершилася з втратою вартості цих контрактів на $3,23 (3,8%) – до $82,31 за барель.

Падіння цін на нафту напередодні було спричинено тим, що Ізраїль ще не розпочав повномасштабну наземну операцію у Газі у відповідь на атаку бойовиків ХАМАС.

“Відсутність перебоїв глобальних постачань, а також ознаки деякого зниження попиту на нафту в Азії дозволили цінам на нафту впасти. Але не можна забувати, що дефіцит нафти на світовому ринку зберігається, і ми не можемо допустити перебоїв постачань, тому зниження цін може виявитися короткостроковим”, – зазначив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.