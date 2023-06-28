Вартість бензину та дизельного палива зросте протягом липня на 3-8 гривень

Після скасування з 1 липня пільг на моторне паливо, ціни на бензин і дизпаливо в Україні підвищиться протягом місяця в Україні на 3-8 грн/л.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна, з посиланням на заяву директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, який не згодний з думкою законодавців, “що ринок майже не відчує скасування пільг.

“Думаю, що упродовж липня нові податки повністю вже наповнять ціну пального на ринку, і до кінця липня побачимо нову картину. На 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л – на дизпаливо, на 3 грн/л – на скраплений газ. Якусь частину, мінімум 2-3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин – 7-8 грн/л. По газу на ті самі 3 грн/л ціна і підвищиться”, – заявив він.

Водночас, усе залежатиме від закупівельної вартості нафтопродуктів, більша частина яких імпортується (за словами Куюна, імпорт бензину становить 80-85%, дизеля – 100%, газу – 60-70%).

“Якщо світові ціни проваляться, то відповідно будуть передумови для того, щоб вони компенсували підвищення податкового навантаження. Завдання з багатьма невідомими”, – сказав Куюн.

При цьому він акцентував, що оператори ринку вдаватимуться до будь-яких способів підвищення своєї конкурентоспроможності.

“Споживання пального впало, а охочих працювати на ринку менше не стало. Відповідно, буде боротьба без правил. Кожен оператор підвищуватиме свою конкурентоспроможність будь-якими способами, і ухилення від оподаткування буде одним із найпопулярніших”, – вважає директор А-95.

За його словами, повернення старих податків при тому, що “механізмів контролю більше не стало”, створює ризики того, що держава не отримає очікуваного збільшення податкових надходжень.

Агентство також наводить думку представників фінкомітету Верховної ради, які неодноразово висловлювалися за необхідність скасування пільг – голову Комітету Данила Гетманцева та його заступника по Комітету – Ярослава Железняка.

Данило Гетманцев вважає, що скасування податкових пільг на моторне паливо з 1 липня несуттєво позначиться на роздрібній ціні.

“Як це позначиться на ціні бензину – це залежатиме від співвідношення попиту і пропозиції, від цін на зовнішніх ринках. Ми зараз не можемо чітко спрогнозувати. Але я вважаю, що частину цього податку візьме на себе виробник і нафтотрейдер, тому що там досить висока маржа у них, вони дуже непогано заробляють на літрі, а частину візьме споживач. Тому, можливо, ціни зміняться, але несуттєво”, – сказав Гетманцев у коментарі “Енергореформі” після засідання ТСК з питання нелегального обігу палива.

Ярослав Железняк не став прогнозувати рівень зміни ціни на пальне, але зазначив, що повернення на певному рівні акцизів на нього у вересні минулого року не спровокувало підвищення цін, а навпаки вони впали через ситуацію на міжнародних ринках.

“Український ринок конкурентний. Якщо він таким і залишатиметься, то мережі за ціною і якістю будуть конкурувати”, – вважає нардеп.