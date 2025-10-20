Вантажний літак зійшов зі злітної смуги в Гонконгу: двоє загиблих

У Гонконгу двоє співробітників служби безпеки аеропорту загинули внаслідок аварії вантажного літака, що стався рано вранці у понеділок. Про це повідомила адміністрація аеропорту міста, передає Reuters.

Літак Boeing 747, який прибув із Дубая, під час посадки з’їхав зі злітної смуги, врізався в патрульний автомобіль охорони й відштовхнув його у море. Обидва охоронці були непритомні, коли їх витягли з води: один помер на місці, інший — у лікарні.

Інцидент став найсерйознішим в історії гонконгського аеропорту за понад 25 років. Сам літак також опинився у воді та частково затонув, але всі четверо членів екіпажу врятувалися.

За словами виконавчого директора з операцій аеропорту Стівена Ю, аварія сталася близько 3:50 за місцевим часом. Літак, який належить турецькому перевізнику ACT Airlines і виконував рейс від імені Emirates, здійснював посадку на північній смузі. Попередньо встановлено, що після торкання землі він раптово різко відхилився ліворуч і зіткнувся з автомобілем служби безпеки, який перебував поза межами злітної зони.

За даними служби авіаційної безпеки, пілот не повідомляв про жодні технічні проблеми перед посадкою. Влада розпочала розслідування причин аварії, розглядаючи можливий вплив погодних умов, стану смуги, літака та екіпажу.

Влада пообіцяла надати допомогу родинам загиблих працівників, які працювали в аеропорту понад сім і дванадцять років. Це найтрагічніший випадок у Гонконзькому аеропорту з 1999 року, коли під час аварії літака China Airlines загинули троє людей.