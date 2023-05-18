Вагнерівець, що втік до Норвегії, захотів повернутися до Росії

Колишній командир підрозділу ПВК “Вагнер”, який запитав притулку в Норвегії, Андрій Медведєв повідомив про бажання повернутися до Росії. Він стверджує, що звернувся по допомогу до російського посольства до Осло.

Співробітники диппредставництва 18 травня мають надіслати запит до Томська, щоб підтвердити його особу, – розповів Медведєв у відео в ютьюбі. Канал із відео було створено 17 травня, там опубліковано кілька роликів, які набрали кілька сотень переглядів.

За словами Медведєва, рішення про повернення він ухвалив самостійно. “Відбувається багато незрозумілого, я почуваюся хлопчиком у великій грі”, – сказав колишній найманець. — “Я сподівався, що тут у мене життя складеться, я втечу від цієї всієї політики війни, армії, але якось не виходить”.

Він заявив, що вважає своє повернення небезпечним для життя. “Побачимо, як воно піде в Росії. Вб’ють – OK. Не вб’ють – спасибі. Дадуть жити – ще більше спасибі”. Норвезька влада його заяву не коментувала, справжність відео офіційно не підтверджувалася.

Про втечу колишнього найманця до Норвегії у січні повідомив правозахисний проект “Гулагу.нет”. Стверджувалося, що росіянин, який воював в Україні у складі ПВК, перебіг на норвезьку територію льодом річки Паз. Він стверджував, що був свідком військових злочинів, у тому числі позасудових вбивств одних вагнерівців іншими, і готовий надати свідчення у міжнародному суді.