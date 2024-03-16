В Змієві п’яна жінка проштрикнула ножем свого співмешканця

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру жінці, яка завдала тяжкі тілесні ушкодження своєму співмешканцю, повідомили в поліції області.

Як з’ясували правоохоронці, під час застілля між подружжям стався конфлікт, під час якого 46-річна жінка схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у живіт. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За клопотанням поліції Зміївський районний суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.