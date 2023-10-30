В Запоріжжі затримали агента фсб, який встановив приховані вебкамери на дорогах, щоб шпигувати за колонами ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

“Зрадник, місцевий житель, збирав відомості про обласне управління СБУ та розвіддані про маршрути руху Сил оборони. За це російська спецслужба заплатила зловмиснику 30 тисяч гривень”, – йдеться у повідомленні.

Для відстежування колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону приховані вебкамери, які мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.