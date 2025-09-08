В Єрусалимі терористи розстріляли автобус із людьми: п’ятеро загиблих

П’ятеро людей загинули та 15 зазнали поранень унаслідок теракту зі стріляниною в Єрусалимі у понеділок, 8 вересня. Двох нападників нейтралізували.

Про це повідомляє Times of Israel.

За даними поліції, терористи відкрили вогонь на перехресті Рамот біля в’їзду до Єрусалима. Парамедики повідомили, що щонайменше 15 людей дістали поранення, серед них — сім у важкому стані. Чотири жертви загинули на місці, п’ятий поранений помер в лікарні.

Поліція повідомила, що офіцер безпеки та цивільний, які перебували на місці, відкрили вогонь по терористах, і вони були нейтралізовані. За даними Channel 12, нападників застрелили солдат і цивільний, який мав зброю.

За даними ізраїльських сил безпеки, терористи були палестинцями з Західного берега, імовірно з околиць Рамалли. Їхні особи встановлюються.

На місці виявлено саморобний пістолет-кулемет Carl Gustav, виготовлений у підпільних майстернях на Західному березі.