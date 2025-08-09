В Ужгороді затримали чоловіка, який разом із сином депутата Закарпатської облради пограбував переселенку

В Ужгороді затримали Михайла Гаврильця, який спільно з 17-річним Андрієм Горватом — сином депутата Закарпатської обласної ради Георгія Горвата — вчинив розбійний напад та пограбував переселенку з Донецька з інвалідністю першої групи. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За інформацією правоохоронців, у затриманого виявили частину вкрадених грошей — 7000 євро та 5000 гривень. За словами Гаврильця, саме Горват підбурив його до злочину. Цю інформацію підтверджує переписка на телефоні підозрюваного. Наразі він перебуває в ізоляторі Мукачевого, тривають слідчі дії для пошуку решти викрадених коштів.

Жертвою нападу стала молода переселенка з Донецька, яка мешкає в ужгородському хостелі і має інвалідність першої групи. Вкрадені кошти — це всі її заощадження за життя.

«Горват дізнався про наявність у дівчини значної суми, передав цю інформацію Гаврильцю, і разом вони спланували пограбування. Вкрали 7000 євро та 5000 гривень. Для потерпілої це — катастрофа», — зазначив журналіст.

Віталій Глагола пообіцяв тримати ситуацію на контролі і домагатися справедливого покарання для фігурантів, яких він назвав «мукачівськими мажорами» за «низькість і цинізм» скоєного злочину.