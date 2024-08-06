В усіх бойових бригадах з’являться патронатні служби, – Генштаб

В усіх бойових підрозділах Збройних Сил України з’являться штатні патронатні служби для супроводу військовослужбовців та членів їх родин.

Про це на брифінгу повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ Олександр Кутков, передає “Суспільне“.

За його словами, бойові командири підтримують ініціативу створення і впровадження патронатних служб супроводу у Збройних силах України.

Представник Генштабу зазначив, що патронатні служби будуть створені в підрозділах цивільно-військового співробітництва шляхом збільшення кількості посад.

Він зазначив, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав концепцію впровадження системи супроводу. Також підписана дорожня карта, яка розкриває всі етапи впровадження цієї системи.

“Основним є підготовка особового складу. Структура вже є. Це штатні підрозділи ЦВС. Вся вертикаль побудована. У рамках провадження системи супроводу ми збільшуємо кількість посад. В бойових бригадах було 3 посади, ми збільшуємо до 10. Також будується вся вертикаль від Генштабу до підрозділів. До 30 вересня ці всі структури будуть створені, а з 1 жовтня вже люди мають призначатися на ці штатні посади”, — сказав Кутков.