В Умані вже 9 загиблих

В Умані ракета потрапила до дев’ятиповерхового житлового будинку та складських приміщень, повідомляє голова Черкаської обладміністрації Ігор Табурець. За даними МВС, дев’ятеро людей загинули, ще дев’ятеро поранені.
У Дніпрі одна з ракет зруйнувала приватний будинок. Загинуло двоє людей, троє отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак.
Ще одну людину поранено внаслідок попадання уламків збитої ракети в багатоповерхівку в місті Українка, повідомив голова Київської області.
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