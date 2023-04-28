Кримінал

В Умані вже 9 загиблих В Умані ракета потрапила до дев’ятиповерхового житлового будинку та складських приміщень, повідомляє голова Черкаської обладміністрації Ігор Табурець. За даними МВС, дев’ятеро людей загинули, ще дев’ятеро поранені. У Дніпрі одна з ракет зруйнувала приватний будинок. Загинуло двоє людей, троє отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак. Ще одну людину поранено внаслідок попадання уламків збитої ракети в багатоповерхівку в місті Українка, повідомив голова Київської області. Поділитися:



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