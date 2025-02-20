Суспільство

В Укргідрометцентрі повідомили, в яких областях завтра можна чекати на відлигу
20 Лютого 2025 22:21
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Одеса, Ланжерон / Фото: pixabay
Одеса, Ланжерон / Фото: pixabay

У п’ятницю, 21 лютого, в Україні пануватиме поле високого атмосферного тиску та холодна повітряна маса з північного сходу. В країні очікується мінлива хмарність, без значних опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

І хоча на більшості території – без опадів, на сході та південному сході можливий невеликий сніг.

“Ніч холодна завдяки малій хмарності, а вдень приємно радуватиме сонечко, відчутно пом’якшуючи мороз”, – йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі -9…-14 °C, у східних та більшості західних областей місцями -15…-18 °C. Вдень -2…-7 °C.

На Закарпатті та в Криму вночі -5…-10 °C, вдень -3…+2 °C.

Погодна мапа України на 21 лютого / Фото: Укргідрометцентр

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