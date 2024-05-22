В Укренерго заявили, що українців очікує “непроста зима”

Українці повинні готуватися до вимкнень світла зимою.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі “Суспільного“.

Він попередив українців, що потрібно на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла. Він каже, що українців “очікує непроста зима”.

“Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться”.

Він сказав, що на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки. Тому не треба очікувати, що “стрімкого збільшення генерації” в енергосистемі України і вчитися жити з вимкненнями світла: “Це не будуть блекаути, а контрольовані відключення, які ми, як оператор, застусовуємо, щоб зберегти цілісність системи. Це потрібно зрозуміти”.