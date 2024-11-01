Суспільство

В “Укренерго” заявили, що наразі немає потреби запроваджувати графіки відключення світла
1 Листопада 2024 16:08
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відключення, Укренерго
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Підстав для запровадження графіків відключення світла населенню немає.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень може спрогнозувати лише НЕК “Укренерго”, яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала”, – йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії додали, що “Укренерго”, спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями, робить “усе можливе для того, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання”.


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