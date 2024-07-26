Економіка

В Укренерго заявляють про суттєве покращення в енергетиці
26 Липня 2024 16:37
читать на русском →
електроенергія
Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький на брифінгу в “Українському медіа центрі” / Фото Укренерго

Найскладніший з погляду відключень електрики період літа вже позаду, заявив глава “Укренерго” Володимир Кудрицький на брифінгу.

​​«У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа – уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов’язано, передусім, з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак – зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності – довгоочікувані, важливі для енергосистеми – які, безумовно, додають нам потужності та скорочують дефіцит. Тому замість складного режиму 3-4 черги – ми маємо 1-2, які застосовуються в залежності від часу. В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі – трохи більший. А в деякі – ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання. І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів», – повідомив на брифінгу в «Українському медіа центрі» голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
26 Липня 2024 17:46

AP: У смерті українських військовополонених в Оленівці винна Росія
26 Липня 2024 16:58

Ворог здійснив 23 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку
26 Липня 2024 16:37

В Укренерго заявляють про суттєве покращення в енергетиці
26 Липня 2024 14:55

У Харкові змінилися графіки відключень електроенергії
26 Липня 2024 14:35

За кілька годин у Парижі розпочнеться церемонія відкриття ОІ-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки