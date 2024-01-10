В Укренерго закликали економити електроенергію: зафіксовано новий рекорд споживання світла

Українські енергетики у середу, 10 січня, зафіксували новий рекорд споживання світла, особливо у ранкові години.

Про це повідомили в “Укренерго”.

“Диспетчерський центр упродовж всього дня докладає зусиль, аби збалансувати роботу енергосистеми. Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати у складних погодних умовах без навантажень, ощадливо споживайте електроенергію”, — зазначили у компанії.

Фахівці закликали уважно ставитись до користування потужними електроприладами впродовж всього дня:

зменшити використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів, що є актуальним у вранці та ввечері;

не вмикати разом праску, пральну машину, пилосмок і бойлер;

вимикати світло у приміщеннях, в яких нікого немає.

В “Укренерго” додали, що бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми, зокрема:

зменшити освітлення вивісок, вітрин, банерів та гірлянд.

“Ці прості правила допоможуть не лише зменшити навантаження на енергосистему нашої країни, але й зекономити гроші. Менше споживаєте, менше платите. Заощаджуйте електроенергію”, — додали у повідомленні.