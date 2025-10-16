В Укренерго повідомили, як завтра діятимуть графіки відключення світла

Станом на вечір 16 жовтня в усіх регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина – складна ситуація в енергосистемі внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомили в Укренерго.

Також в усіх регіонах до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Реклама

Реклама

На Чернігівщині оператором системи розподілу наразі застосовуються три черги погодинних відключень.

Завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 7:00 до 22:00

“Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго”, – попередили в Укренерго та закликали споживати електроенергію ощадливо.