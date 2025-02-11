Суспільство

В Укренерго повідомили про аварійні відключення через атаку Росії
11 Лютого 2025 07:20
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Рятувальник на місці пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС
Рятувальник на місці пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС

Через масовану ракетну атаку РФ в Україні застосовано аварійні відключення. Вночі 11 лютого росіяни цілили по газовій інфраструктурі.

Про це повідомили в Укренерго.

“Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом.

“З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії”, – написав Галущенко.

Наслідки уточнюватимуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.


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