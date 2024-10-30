Економіка

В “Укренерго” готують кілька сценаріїв для проходження “найважчої за 3 роки зими”
30 Жовтня 2024 11:43
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електроенергія, зима, опалення
Енергетики на одній з теплоелектростанцій, яку росіяни зруйнували в травні 2024 року / Фото: Економічна правда

Зима 2024-2025 буде найважчою за попередні три роки. В Укренерго готуються кілька сценаріїв, однак за найгіршого – електроенергії не буде до восьми годин.

Про це в інтерв’ю проєкту “Карп’як на Суспільному” розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови “Укренерго” Олексій Брехт.

“Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об’єктів генерації і так далі”, – розповів Брехт.

Він нагадав, що навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.

За словами Брехта, це “значна втрата”, Укренерго має план відновити ці потужності.

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають — продовження масованих атак Росії по об’єктах генерації.

“За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин”, – наголосив Брехт.


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