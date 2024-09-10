Суспільство

В України розшукується понад 46 тисяч зниклих безвісті
10 Вересня 2024 20:56

На сьогодні 55829 людей були зареєстровані як зниклі безвісти з початку повномасштабного вторгнення. 46285 зараз розшукуються, щодо близько 7 тисяч інформація встановлена, також задокументовано 1767 фактів зникнення дітей.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

При цьому слід розуміти що не всі випадки зникнення безвісти пов’язані з бойовими діями. Особи зниклі за особливих обставин, спричинених воєнними діями, тимчасовою окупацією території України або природними катаклізмами потрапляють до окремого Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За інформацією проєкту “Зниклі безвісти за час повно­масштабного вторгнення” наразі зниклими за особливих обставин вважається 36056 осіб, з яких 2108 дітей. Проєкт отримує дані з бази “Розшук” інформаційно-комунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Вересня 2024 19:37

Україна може розірвати дипломатичні відносини з Іраном
10 Вересня 2024 19:06

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Сміли, який побив військовослужбовця
10 Вересня 2024 16:30

Правоохоронці встановили ім’я російського генерала, який наказ вдарити по “Охматдиту”
10 Вересня 2024 16:15

Байден обговорить з премʼєром Британії дозвіл Україні на далекобійні удари по Росії
10 Вересня 2024 15:19

У “Дії” зʼявилися нові документи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки