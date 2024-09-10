В України розшукується понад 46 тисяч зниклих безвісті

На сьогодні 55829 людей були зареєстровані як зниклі безвісти з початку повномасштабного вторгнення. 46285 зараз розшукуються, щодо близько 7 тисяч інформація встановлена, також задокументовано 1767 фактів зникнення дітей.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

При цьому слід розуміти що не всі випадки зникнення безвісти пов’язані з бойовими діями. Особи зниклі за особливих обставин, спричинених воєнними діями, тимчасовою окупацією території України або природними катаклізмами потрапляють до окремого Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За інформацією проєкту “Зниклі безвісти за час повно­масштабного вторгнення” наразі зниклими за особливих обставин вважається 36056 осіб, з яких 2108 дітей. Проєкт отримує дані з бази “Розшук” інформаційно-комунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України”.