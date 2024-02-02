В Україну заборонили ввозити яйця та птицю з Чехії

Із 1 лютого 2024 року Україна тимчасово обмежила ввезення яєць, птиці та продуктів із неї з Чеської Республіки. Усе через небезпеку пташиного грипу.

Про це повідомило Східне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Виняток — продукти, які пройшли належну обробку, що гарантує знищення збудника цього захворювання.

Державна ветеринарна служба Чехії з початку 2024 року зареєструвала 13 спалахів пташиного грипу в невеликих господарствах. І вже є підтверджені випадки хвороби в диких птахів.