Суспільство

В Україну заборонили ввозити яйця та птицю з Чехії

2 Лютого 2024 16:52
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чехія, грип
Курячі яйця / Фото freepik

Із 1 лютого 2024 року Україна тимчасово обмежила ввезення яєць, птиці та продуктів із неї з Чеської Республіки. Усе через небезпеку пташиного грипу.

Про це повідомило Східне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Виняток — продукти, які пройшли належну обробку, що гарантує знищення збудника цього захворювання.

Державна ветеринарна служба Чехії з початку 2024 року зареєструвала 13 спалахів пташиного грипу в невеликих господарствах. І вже є підтверджені випадки хвороби в диких птахів.


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