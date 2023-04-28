В Україну прибули президенти Чехії та Словаччини

В Україну приїхали з візитом новий президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.
В офіційному Twitter Петр Павел опублікував фотографію на тлі пошкодженого будинку, ймовірно, у Бородянці:
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В Україну приїхали з візитом новий президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.
В офіційному Twitter Петр Павел опублікував фотографію на тлі пошкодженого будинку, ймовірно, у Бородянці:
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