Політика

В Україну прибули президенти Чехії та Словаччини В Україну приїхали з візитом новий президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова. В офіційному Twitter Петр Павел опублікував фотографію на тлі пошкодженого будинку, ймовірно, у Бородянці: Поділитися:



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