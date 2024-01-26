Суспільство

В Україну повернули тіла 77 загиблих захисників

26 Січня 2024 14:37
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загиблі, військові

26 січня в Україну вдалося повернути тіла та останки 77 полеглих захисників. Надалі їх передадуть судмедекспертам для встановлення осіб загиблих.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

 “Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернено загиблих військовослужбовців: на підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла (останки) 77 оборонців України”.

Повідомляється, що робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час.

Надалі ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі правоохоронцям та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Полеглих оборонців повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з об’єднаним центром при СБУ, МВС, ЗСУ, ДСНС у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України.

Окрему вдячність координаційний штаб висловив міжнародному комітету Червоного хреста.


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