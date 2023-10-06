В Україну повернули тіла 64 полеглих воїнів

В Україну 6 жовтня повернули тіла 64 полеглих захисників. Їх передадуть правоохоронцям та судмедекспертам для для встановлення осіб загиблих.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

“Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію тіла 64 загиблих оборонців України”, — йдеться у повідомленні.

В свою чергу українська сторона, у відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права, передала російській стороні передано тіла комбатантів, загиблих у зв’язку із збройною агресією проти України, зазначили у Координаційному штабі.

“Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл загиблих оборонців України до визначених державних спеціалізованих установ для їх передачі встановленим порядком представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих”, — йдеться у повідомленні.