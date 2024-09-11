Суспільство

В Україну насуваються дощі
11 Вересня 2024 21:52
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Дощ у Харкові / Фото: Суспільне

Короткочасні дощі, вдень подекуди грози очікуються в четвер, 12 вересня, на всій території України, крім східних областей.

Як повідомив Укргідрометцентр, вітер переважно південно-східний, з переходом на заході країни на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях вночі 10-15°, удень 19-24°; на решті території вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході країни до 31°.

У Києві 12 вересня можливий дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 25-27°.

У п’ятницю, 13 вересня, короткочасні дощі, місцями грози очікуються на всій Україні; у більшості західних областей без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, удень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі 11-16°, удень 20-25°, на решті території вночі 14-19°, на півдні до 22°, удень 23-28°, на сході країни до 32°.

У Києві 13 вересня можливий дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 26-28°.


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