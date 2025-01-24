В Україну йдуть тумани та потепління: синоптики дали прогноз на завтра

Погода у суботу в Україні буде переважно хмарною. Невеликий дощ або мокрий сніг пройдуть на півдні, у центрі та на сході. В інших регіонах – без істотних опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 25 січня

Вітер у суботу очікується не сильний, південних напрямків. Температура повітря підвищується. Завтра впродовж дня до +7 °C, у південній частині країни – до +11 °C.

В Укргідрометцентрі попередили про туман вночі та вранці 25 січня та обмежену видимість – до 200-500 м. Рівень небезпечності перший, жовтий.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг”, – попередили в Укргідрометцентрі.

Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від -2…+3 °C, у Карпатах -2…7 °C, вдень +1…+ 6 °C. У південних областях та в Криму вночі +2…+7 °C, вдень +6…+11 °C.

Погодна карта України на 25 січня / Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 25 січня

У Києві та області завтра буде хмарно, без істотних опадів, вночі та вранці туман. Видимість обмежена до 200-500 м.

Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі від -2…+ 3 °C, вдень +1…+6 °C. У Києві вночі 0…+2 °C, вдень +3…5 °C.