В Україну йде різке похолодання: Діденко попереджає про заморозки

23 вересня в Україні фіксується найтепліший день із найближчої перспективи, однак уже найближчими днями погода зміниться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, сьогодні майже літнє тепло відчувається по всій країні, проте атмосферний фронт вже приніс дощі та хмарність на Волинь, Рівненщину й Львівщину.

Завтра, 24 вересня, опади поширяться на північ та подекуди центральні області.

Київ завтра накриє похолодання: збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, денна температура знизиться до +15 градусів.

Температура повітря за фронтом почне знижуватися: вдень в Україні очікується лише +12…+16 градусів.

У середу, 25 вересня, тепла погода ще втримається на півдні та сході — +20…+27 градусів, на Луганщині до +29. Але вже з 25 вересня похолодання пошириться на всю країну.

Наприкінці тижня, 26–27 вересня, більшість регіонів опиняться під впливом сухого та холодного антициклону з північного заходу Європи. Це означає високу ймовірність заморозків уночі 25–27 вересня на півночі, заході, у центрі та на сході України. Вдень температура залишатиметься низькою — +12…+16 градусів.

«До кінця тижня буде холодно, зате антициклон Petralilly забезпечить ясне небо та сонячну погоду, хоч і з нічними заморозками», – зазначила Діденко.