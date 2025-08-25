В Україну йде різке похолодання

26 серпня в Україні очікується різке зниження температури, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Дощі пройдуть на півночі та північному заході країни, а також місцями у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. На решті території опадів не прогнозується.

Реклама

Реклама

Вночі температура становитиме +7…+12 °C на півночі, близько +14 °C на півдні та +4…+8 °C у Карпатах.

Вдень на півночі очікується +14…+18 °C, у центральних областях +18…+22 °C, а на півдні — до +23…+27 °C. Супроводжуватиме похолодання рвучкий західний вітер.

Попри різке зниження температури, за словами Діденко, спека почне повертатися вже наприкінці тижня.