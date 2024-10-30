В Україну йде похолодання

Останній день жовтня в Україні відзначиться незначним зниженням температури. У деяких регіонах очікуються дощі та тумани, що може вплинути на видимість на дорогах.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

E четвер, 31 жовтня, в Україні ще побуде досить тепло. Температура повітря очікується +9…+13 °C, на заході та півдні до +15 °C.

Натомість у більшості областей спостерігатимуться тумани, хмарність та вогкість, які можуть погіршувати якість повітря.

Діденко також попередила, що з початком листопада в Україну прийде сильний вітер до штормових поривів. Крім того, вже 2-3 листопада помітно похолоднішає.