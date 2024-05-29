В українських колоніях катують в’язнів – ДБР

ДБР викрило численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України.

Про це повідомляє ДБР, ОГП.

За даними слідства, жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває.

Новоприбулим погрожували поселенням серед “відторгнутих загалом” в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого упродовж майже однієї години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском.

Розслідування за цим фактом розпочато у січні 2023 року. З метою встановлення причетних осіб проведено низку процесуальних дій, призначено 10 експертиз, зазначають в Офісі генпрокурора.

Також здійснюється збирання доказів щодо інших фактів катувань, в тому числі що спричинили смерть потерпілого.

Встановлено, зокрема, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт завдання понад 200 ударів одному із засуджених.

Також, у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії. Експертиза відео підтвердила його справжність, відео долучили до матеріалів провадження як один з доказів протиправних дій працівників пенітенціарної установи.

У матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження, заявляють у ДБР.

“Чотирьом службовим особам державної установи “Божковська виправна колонія (№16)” повідомлено про підозру за частиною другою статті 127 (катування) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 2812-ІХ від 01.12.2022).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Проводиться робота щодо встановлення інших фактів катувань та збір доказів щодо причетності інших службових осіб колонії, в тому числі керівного складу.

Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі”.