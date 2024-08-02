Економіка

В Україні з’явилася нова професія – демінер
2 Серпня 2024 21:08
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Ілюстративне фото / Getty Images/ Global Images Ukraine

Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт “Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)”. 

Раніше в Україні не існувало єдиного професійного стандарту для демінерів, повідомляє Мінекономіки.

“Дотепер у нас не було професійного стандарту демінер. Фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами. Наявність же професійного стандарту створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів. Це зокрема дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних”, – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний. 

Після затвердження стандарту буде проведено ряд заходів для введення в правове поле нової професії: присвоєння коду, упорядкування оплати праці. А також на базі професійного стандарту розроблять відповідний освітній стандарт. Це дозволить після отримання акредитації від МОН випускати дипломованих демінерів на рівні з іншими професіями.


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