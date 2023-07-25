Економіка

В Україні зростуть ціни на рис

25 Липня 2023 17:53
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імпорт, ціни

Ціни на рис в Україні можуть зрости через низку причин.

Про це повідомляє “АПК-Інформ”.

Перша причина полягає в тому, що Індія – ключовий виробник і експортер, заборонила експорт рису.

“Індія, яка є одним із ключових виробників і експортерів рису у світі, ввела заборону на експорт рису з країни”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, в останні два сезони Індія забезпечувала 26% світового виробництва рису і понад 40% його експорту. Індія також є одним із ключових постачальників рису в Україну.

“Протягом березня 2022 року – червня 2023 року з Індії в Україну було поставлено 34,5 тис. тонн рису на загальну суму $26,2 млн, що становило 30% усіх імпортованих партій у натуральному вираженні та 29% – у грошовому еквіваленті. За обсягами постачань в Україну в зазначений період Індія поступилася лише Китаю, який поставив 37,7 тис. тонн (33%) на суму 29,5 млн дол (33%)”, – наголошують аналітики. 

Друга причина полягає в тому, що ринок рису в Україні є не просто імпортозалежним, але й демонструє тенденції до росту.

“Український ринок рису є імпортозалежним. Продовольче споживання рису в Україні у 2023/24 маркетинговому році може сягнути близько 115 тис. тонн на рік, з яких близько 90 тис. тонн необхідно імпортувати. Причому обсяги імпорту можуть збільшитись, оскільки основні регіони внутрішнього виробництва рису (Херсонська та Одеська області) або тимчасово окуповані, або перебувають в зоні підвищеної воєнної небезпеки, де таке специфічне виробництво, як рисоводство, неможливо здійснювати”, – йдеться в повідомленні.

І третя причина полягає в тому, що індійський рис був найдешевший з того, що закупала Україна.

“Згідно з аналізом постачань рису в Україну, за інформацією аналітиків, середня вартість партій індійської зернової є однією з найнижчих серед ключових постачальників. Винятком є лише Казахстан, але обсяги постачань з цієї країни незначні”, – зазначають аналітики.

На думку експертів, альтернативою індійському рису можуть стати постачання його з Таїланду або В’єтнаму, але вартість імпортних партій із цих країн за воєнний період виявилася на 24% і 16% вищою за партії, закуплені в Індії.

“Отже, при обмеженому постачанні рису з Індії можна очікувати підвищення цін на рис в Україні”, – резюмували в “АПК-Інформ”.


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