Суспільство

В Україні знову зростає споживання електроенергії 
12 Серпня 2024 14:13
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Укренерго
Ілюстративне фото / AP

Наприкінці тижня та зранку у понеділок 12 серпня в Україні споживання електроенергії зросло порівняно з тим же періодом минулого тижня. 

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”. 

Причина – спека у південних областях. 

Як йдеться в повідомленні, в неділю 11 серпня максимум споживання був ввечері. Він був на 2,7% вищий за вечірній максимум минулої неділі 4 серпня. 

12 серпня станом на 9:30, рівень споживання на 1,3% вищий за відповідний показник минулого понеділка, 5 серпня, у той же час. 

Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни – буде повідомлено додатково. 


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