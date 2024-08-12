В Україні знову зростає споживання електроенергії 

Наприкінці тижня та зранку у понеділок 12 серпня в Україні споживання електроенергії зросло порівняно з тим же періодом минулого тижня.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Причина – спека у південних областях.

Як йдеться в повідомленні, в неділю 11 серпня максимум споживання був ввечері. Він був на 2,7% вищий за вечірній максимум минулої неділі 4 серпня.

12 серпня станом на 9:30, рівень споживання на 1,3% вищий за відповідний показник минулого понеділка, 5 серпня, у той же час.

Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни – буде повідомлено додатково.