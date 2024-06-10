В Україні зменшать ліміти споживання електроенергії

Cьогодні, 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, пише “РБК-Україна”.

“Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критичної інфраструктури, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись”, – пояснив радник прем’єр-міністра України з питань енергетики.

За словами Бойко, днями було виведено з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Втім, у неділю, 9 червня, все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів.