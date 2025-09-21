В Україні зберігається тепла й суха погода, повітря прогріється до +27°

За даними Укргідрометцентру, найближчої доби, 22 вересня, по всій Україні очікується невелика хмарність та без опадів. Уночі та вранці в Карпатському регіоні можливий туман. Вітер переважно південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15°, вдень — +22…+27°.

На 22 вересня синоптики прогнозують для Київщини та столиці таку ж погоду: без опадів і з невеликою хмарністю. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. У Київській області вночі очікується +10…+15°, вдень +22…+27°. У Києві температура коливатиметься від +13…+15° уночі до +25…+27° удень.