Суспільство

В Україні завтра буде хмарно і дощитиме

16 Квітня 2024 21:54
Майдан Конституції у Харкові / Фото: Суспільне Харків

В Україні в середу, 17 квітня, повсюдно, крім південно-східної частини, очікуються помірні дощі, удень на півночі країни, у Вінницькій і Черкаській областях місцями значні дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північний, 5-10 м/с; на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях уночі 4-9°, удень 8-13°; на решті території вночі 10-15°, удень 21-26°, на Полтавщині та Кіровоградщині 17-22°.

На високогір’ї Карпат уночі сильний, удень помірний мокрий сніг; температура протягом доби близько 0°С.

У Києві в середу, 17 квітня, можливий дощ. Вітер переважно північний, 7-10 м/с. Температура вночі 7-9°, удень близько 10°.

У четвер, 18 квітня, часом дощі, вдень у західних, північних областях місцями значні. У південно-східній частині України вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ.

Температура в західних, північних, Вінницькій областях уночі 4-9° тепла, вдень 6-11°; на решті території вночі 9-14° (на півдні країни 11-16°), вдень 19-24°, у східних областях до 28°, у Черкаській та Одеській 12-17°. На високогір’ї Карпат мокрий сніг, уночі та вдень близько 0°С.

Вітер північно-східний (на півдні та сході країни південний) із переходом на західний, 5-12 м/с.

У Києві в четвер, 18 квітня, часом дощ. Вітер північно-східний із переходом на західний, 5-12 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° тепла.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Квітня 2024 21:02

Зеленський анонсував скликання Ради Україна-НАТО для обговорення постачання озброєння
16 Квітня 2024 21:42

У Білому домі готові розглянути чотири законопроєкти, у тому числі про допомогу Україні
16 Квітня 2024 18:47

У Харкові та області оновили графіки відключення електроенергії
16 Квітня 2024 16:23

Росія прагне зробити Харків непридатним до життя, – Bloomberg
16 Квітня 2024 15:57

Зеленський підписав закон про мобілізацію
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки