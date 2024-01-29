Суспільство

В Україні завтра без опадів, подекуди до 7° тепла

29 Січня 2024 21:50
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У вівторок, 30 січня, в Україні без опадів, на дорогах, крім південної частини країни, місцями ожеледиця, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Вітер південно-західний, західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у Карпатах 9-14° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Прикарпатті та Волині місцями 5-7° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.

У середу, 31 січня, в Україні без опадів. На дорогах, крім південної частини країни та більшості центральних і східних областей, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Карпатах та в північно-східних областях 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині 2-7° тепла.

У Києві в середу без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.


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