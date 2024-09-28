В Україні запустили програму електронного резидентства uResidency

В Україні стартував повноцінний запуск програми uResidency — електронного резидентства для іноземців, які хочуть вести бізнес в юрисдикції нашої країни. Як вважають в Міністерство економіки України, реалізація проєкту дозволить Україні отримати додаткові надходження від податків е-резидентів та нові можливості для залучення інвестицій.

uResidency — це спеціальний статус, що дає право іноземцям зареєструвати бізнес в юрисдикції України, отримувати дохід за межами України та автоматично сплачувати податки в Україні. Для е-резидентів діятимуть спеціальні податкові умови — усього 5% від суми доходу. При цьому сплата податків та формування звітності відбувається автоматично.

Щоб отримати статус е-резидента не потрібно відвідувати Україну. Потенційний е-резидент повинен заповнити заяву через мобільний застосунок або на сайті е-резидентства України, відвідати українське консульство для ідентифікації та відкрити банківський рахунок. Згодом процедура ідентифікації буде теж цифровізована й доступна онлайн.

На першому етапі очікується долучити близько 1 000 е-резидентів. Фокус uResidency — на спеціалістах ІТ-сфери з Азії та Європи. Наразі послуга буде доступна для громадян Словенії, Індії, Пакистану і Таїланду із подальшим розширенням програми на інші країни. При цьому забороняється участь у програмі країнам, визнаним державою-агресором та/або державою-окупантом щодо України.