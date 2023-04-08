В Україні запускають грантові програми для ветеранів на власний бізнес

Уряд розширює проєкт єРобота та запускає нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу.

Гранти можуть отримати ветерани, а також – другий із подружжя захисника на розвиток сімейного бізнесу, повідомляють у Мінекономіки.

Грантова допомога надається на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення і транспортних засобів, необхідних для реалізації бізнес-проєкту. А також – на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.

Грантові програми пропонуються та на яких умовах:

250 тис. гривень – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, апи створенні одного робочого місця;

500 тис. гривень – для члена сім’ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, при створенні двох робочих місць;

1 млн гривень – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, при створенні чотирьох робочих місць, мінімум два з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти на 500 тис. та 1 млн гривень надаватимуться за умови співфінансування у співвідношенні 70/30. Отримувач гранту вкладає у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал Дія.

Чи є додаткові опції програми? Отримувачі грантів за бажанням зможуть безоплатно пройти навчання з питань підприємництва й отримати консультації у регіональних центрах зайнятості.