В Україні з візитом прем’єр-міністр Норвегії

Сьогодні, 25 серпня, з візитом до Києва прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Реклама

Реклама

“Разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере”, — написав Єрмак.

Очільник ОП зазначив, що Норвегія завжди допомагає оборонному комплексу України та підтримує український народ.

Раніше 25 серпня повідомлялося про прибуття до Києва міністра фінансів і віцеканцлера Німеччини Ларса Клінгбайла.

За інформацією Управління державної охорони, у понеділок у центрі Києва обмежать рух деякими вулицями через проведення охоронних заходів під час перебування у столиці офіційних іноземних делегацій.