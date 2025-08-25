        Політика

        В Україні з візитом прем’єр-міністр Норвегії

        Галина Шподарева
        25 Серпня 2025 10:33
        читать на русском →
        Йонас Гар Стере / Скриншот
        Йонас Гар Стере / Скриншот

        Сьогодні, 25 серпня, з візитом до Києва прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

        Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

        Реклама
        Реклама

        “Разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере”, — написав Єрмак.

        Очільник ОП зазначив, що Норвегія завжди допомагає оборонному комплексу України та підтримує український народ.

        Раніше 25 серпня повідомлялося про прибуття до Києва міністра фінансів і віцеканцлера Німеччини Ларса Клінгбайла.

        За інформацією Управління державної охорони, у понеділок у центрі Києва обмежать рух деякими вулицями через проведення охоронних заходів під час перебування у столиці офіційних іноземних делегацій.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини