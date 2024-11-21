В Україні вже розгорнуто 700 пунктів незламності ДСНС – Хорунжий

На базі підрозділів ДСНС наразі функціонує понад 700 пунктів незламності, ще близько 400 перебувають у резерві.

Про це повідомив заступник начальника Управління комунікації ДСНС України Олександр Хорунжий під час презентації онлайн-курсу “Не стій — вмикай: світло, тепло, інтернет” у Києві 21 листопада.

Готові до використання пункти здебільшого стаціонарні й розміщені на базі пожежно-рятувальних підрозділів чи інших структурних осередків ДСНС. Окрім того, діють мобільні пункти-намети. У таких пунктах є:

генератори для забезпечення тепла;

обладнання “Старлінк” для стабільного зв’язку;

телебачення та можливість зателефонувати рідним;

переноски для заряджання гаджетів;

дитячі кімнати з навчальними матеріалами;

зони для матерів із дітьми.

За словами Хорунжого, загалом цієї зими ДСНС здатна розгорнути від 1200 до 1300 пунктів незламності. Рятувальна служба підготувалася до можливих блекаутів завчасно.

У грудні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Мінцифра оновила мапу пунктів незламності в застосунку “Дія”. Її можна завантажити для офлайн-користування у разі відсутності зв’язку чи інтернету. Водночас із міркувань безпеки локації цих пунктів не відображаються в низці областей, зокрема в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській.