Суспільство

В Україні вже розгорнуто 700 пунктів незламності ДСНС – Хорунжий
21 Листопада 2024 13:36
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пункт незламності
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На базі підрозділів ДСНС наразі функціонує понад 700 пунктів незламності, ще близько 400 перебувають у резерві.

Про це повідомив заступник начальника Управління комунікації ДСНС України Олександр Хорунжий під час презентації онлайн-курсу “Не стій — вмикай: світло, тепло, інтернет” у Києві 21 листопада.

Готові до використання пункти здебільшого стаціонарні й розміщені на базі пожежно-рятувальних підрозділів чи інших структурних осередків ДСНС. Окрім того, діють мобільні пункти-намети. У таких пунктах є:

  • генератори для забезпечення тепла;
  • обладнання “Старлінк” для стабільного зв’язку;
  • телебачення та можливість зателефонувати рідним;
  • переноски для заряджання гаджетів;
  • дитячі кімнати з навчальними матеріалами;
  • зони для матерів із дітьми.

За словами Хорунжого, загалом цієї зими ДСНС здатна розгорнути від 1200 до 1300 пунктів незламності. Рятувальна служба підготувалася до можливих блекаутів завчасно.

У грудні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Мінцифра оновила мапу пунктів незламності в застосунку “Дія”. Її можна завантажити для офлайн-користування у разі відсутності зв’язку чи інтернету. Водночас із міркувань безпеки локації цих пунктів не відображаються в низці областей, зокрема в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській.


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