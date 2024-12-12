В Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ

12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ — професійне свято, засноване в 1997 році Указом президента. Цей день вшановує внесок воїнів найбільш численного виду Збройних Сил України в забезпечення обороноздатності держави.

Сухопутні війська є основною бойовою силою Збройних Сил України. Вони відіграють ключову роль у захисті країни та її народу від збройної агресії, демонструючи мужність, стійкість і професіоналізм.

“Ви — основа нашої армії. У вас її міць, сила та незламний дух. Ви, піхотинці, артилеристи, танкісти, армійські авіатори та інші представники Сухопутних військ України, зупиняєте та нищите безжального ворога, несете чи не найважчий тягар війни. Ваші подвиги на полі бою — це приклади героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює”, – зазначив у своєму вітанні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий наголосив, що бути воїном Сухопутних військ – це завжди бути там, де найважче.

“Черговий рік ми зустрічаємо це свято в окопах. Під відкритим небом. Де мороз пробирає до кісточок. Але ваші серця гарячі, а дух – непереможний. Ми воюємо на рідній землі. Але захищаємо значно більше, ніж її кордони. А саме: наше майбутнє, право жити в свободі нам та нашим дітям. Україна стоїть і вистоїть завдяки нам!”, – підкреслив Драпатий.