26 червня, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора.

Це неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу з 2010 року, символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення.

Кримськотатарський прапор був запроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу у Бахчисараї. За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій, прапор не використовувався.

Прапор був відновлений 30 червня 1991 року у Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу.

Кримськотатарський прапор є символом боротьби за права і свободи та надії на повернення на рідну землю, наголосив міністр оборони України Рустем Умєров з нагоди відзначення Дня прапора кримськотатарського народу.

“26 червня – особливий день для кожного кримського татарина та всіх, хто підтримує боротьбу за свободу та справедливість. Сьогодні ми відзначаємо День прапора кримськотатарського народу”, – зазначив міністр.

За його словами, “цей символ єднає всіх кримських татар, де б вони не знаходились, нагадуючи про багатовікову історію, культуру та традиції”.

“Кримськотатарський прапор – це не лише символ національної ідентичності, але й символ боротьби за права і свободи, символ надії на повернення на рідну землю”, – наголосив Умєров.

“Україна переможе у війні і поверне Кримський півострів. Слава кримськотатарському народу. Слава Україні!”, – підкреслив очільник Міноборони.

Зауважимо, прапор кримських татар є національною символікою. Це полотнище блакитного кольору із жовтим гербом (тамгою) у верхньому лівому куті.