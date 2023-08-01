В Україні відтепер функціонує сайт з вакансіями у ЗСУ

В Україні запустили сайт із вакансіями у Силах оборони на якому представлені вакансії різного профілю: від бойових і медичних до креативних та айтішних.

Послугу запустила платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція Lobby X.

Зазначається, що механізм військового рекрутингу працює як для цивільних, що хочуть мобілізуватися, так і для військовослужбовців, які можуть знайти посаду, яка більше відповідає їхньому досвіду та навичкам.

На сайті представлені вакансії різного профілю: від бойових і медичних до креативних та айтішних. Сучасні підрозділи потребують відеографів, піарників, бізнес-аналітиків, UI/UX-дизайнерів, HR-менеджерів, IT-розробників, водіїв цивільного та військового транспорту, саперів, розвідників, снайперів, лікарів та інших спеціалістів.

Платформа виступає посередником між людиною, що хоче доєднатися до армії на конкретну посаду, та підрозділом. На сайті розміщені вакансії, Lobby X робить первинний відбір кандидатів і надсилає кандидатури працедавцю. Наступні етапи відбору проводять військові. Нема жодної взаємодії з Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

В агенції зазначили, що можливість самостійно обирати місце служби та вид діяльності, дозволяє розв’язати основні проблеми при мобілізації, зокрема:

неврахування сильних і слабких сторін кандидата при призначенні на військову спеціальність;

“лотерею”” у військкоматі.

Станом на зараз Lobby X працює з 86 підрозділами. Серед військових працедавців платформи — Міністерство оборони, Кіберсили ЗСУ, спецпідрозділи KRAKEN і К-2, 3 ОШБр, 47 ОМБр “Маґура”, батальйон “Вовки Да Вінчі” 67 ОМБр, 93 ОМБр “Холодний Яр”, бригади “Гвардії наступу” та інші структури Сил Оборони.

За рік з допомогою платформи до війська доєдналося понад 1 500 людей. Відбір кандидатів відбувається за конкурсним принципом.

Переглянути вакансії до українського війська можна на сайті.