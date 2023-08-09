Суспільство

В Україні відтепер діє закон про телемедицину

9 Серпня 2023 18:18
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вру, закон

Верховна Рада ухвалила закон, який стосується функціонування в Україні телемедицини – надання або використання послуг охорони здоров’я без обмеження у відстані.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Народні депутати 311 голосами ухвалили законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини”.

Як йдеться у пояснювальній записці, наявна модель розвитку телемедицини в Україні не відповідає сучасним потребам.Розвитку телемедицини сприяли пандемія COVID-19 і повномасштабна війна.

Наразі заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, оснащені близько 4 тис. мобільними телемедичними апаратно-діагностичних комплексів. У регіонах розпочали роботу регіональні центри телемедицини. Також організовані телеконсультування за окремими напрямами і в рамках надання екстреної медичної допомоги тощо.

“Для розв’язання вказаних проблем і формування стратегічного підходу до розвитку телемедицини в Україні, розширення та оновлення термінологічного словника, виникла необхідність  розроблення проєкту Закону”, – йдеться у записці.

За словами авторів законопроєкту, його мета – запровадження комплексного та системного підходу до формування та реалізації державної політики в частині розвитку телемедицини для збереження та зміцнення здоров’я нації. Робити це збираються шляхом “підвищення якості й доступності медичних послуг, розширення можливостей для пацієнтів, підвищення ефективності управління та використання ресурсів охорони здоров’я”.

Як пояснили у Комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, ухваленим законопроєктом регулюються питання розбудови телемедицини як складової електронної охорони здоров’я та сучасного ефективного методу надання медичної допомоги населенню.

У документі передбачено розширити та оновити термінологію та уточнити професійні обов’язки медичного персоналу у цій сфері.

Також документ передбачає скасування норм, дія яких була розрахована на час карантину, або їх перегляд і збереження на постійній основі.


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