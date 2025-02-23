В Україні в найближчі дві доби без опадів

В Україні в понеділок, 24 лютого, без опадів, лише у східних областях невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 3 морозу до 2° тепла. У східних областях 2-7° морозу. У західних областях вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° тепла.

В Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°.

У вівторок, 25 лютого, в Україні без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий сніг.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У східних та північно-східних областях вночі 13-18° морозу, вдень 3-8° морозу. В західних областях вночі 4-9° морозу, вдень 4-9° тепла.

В Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°.