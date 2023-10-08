В Україні в найближчі два дні похолодає

У понеділок, 9 жовтня, вночі на крайньому півдні України очікується невеликий дощ, вдень на Закарпатті та Прикарпатті помірні дощі (у Карпатах із мокрим снігом); на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, вдень крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту (у Карпатах і в повітрі) заморозки 0-5°, вдень 6-11° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

У Києві в понеділок без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

У вівторок, 10 жовтня, в Україні здебільшого без опадів, тільки вночі в Карпатах дощ і мокрий сніг, вдень у північно-східних областях і в Криму невеликий дощ.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту (в Карпатах і в повітрі) заморозки 0-5°; вдень 6-11° тепла.

У столиці 10 жовтня без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла; вдень 8-10°.