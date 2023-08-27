Суспільство

В Україні утримається спекотна погода

27 Серпня 2023 20:59
читать на русском →

Короткочасний дощ і гроза очікуються подекуди в ніч на 28 серпня в північній частині країни, вдень по всій Україні, крім південно-західної частини, Донецької та Луганської областей, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 31-36°, у східних і Сумській областях 25-30°.

У Києві в понеділок місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 33-35°.

У ніч на 29 серпня без опадів, а вдень лише в західних, центральних і південних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних, північно-східних областях вночі 12-17°, вдень 24-29°; на решті території вночі 16-21°, вдень 30-35°.

У Києві 29 серпня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 32-34°.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Серпня 2023 20:48

Зеленський: Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль
27 Серпня 2023 20:24

Зеленський відповів Ліндсі Грему про вибори в Україні
27 Серпня 2023 19:23

Зеленський пропонує прирівняти корупцію до державної зради
27 Серпня 2023 18:39

Генштаб: Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення
27 Серпня 2023 16:10

Контррозвідка СБУ атакувала Курський аеродром
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки